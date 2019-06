Met een kop koffie en een kom soep mensen in gesprek krijgen

Smalle polderweg Fijnaart snel op de schop

18:00 FIJNAART - De gemeente Moerdijk begint maandag aan de langverwachte aanpak van de Boerenweg en de Dreef in Fijnaart, ook al is nog niet alle benodigde grond in bezit. ,,We willen niet nog meer vertraging oplopen”, zegt een woordvoerder.