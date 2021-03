Met een fris kapsel de hotelkamer in: Willemstad krijgt kapperszaak en hotel in één

Een hotel vindt de kapster een groot woord. ,,We weten nog niet of we ontbijt gaan serveren. Misschien werken we samen met horecaondernemers uit Willemstad. Er zijn drie slaapkamers, die we nu aan het schoonmaken zijn”, vertelt ze. ,,We hopen dat we op 1 april open kunnen, maar ik heb het erg druk met de kapsalon.”



Een hotel of B&B runnen was een lang gekoesterde wens van Dick. ,,Hij is een horecaman en is dol op mensen. Toen dit op ons pad kwam, hebben we de kans gegrepen. Het is een degelijk pand dat in 1990 nog helemaal opnieuw gebouwd is. We moeten schoonmaken en de kamers een leuk kleurtje geven, maar verder hoeft er niet veel aan te gebeuren.”