Met drie boten tegelijk het water op, dankzij de nieuwe trailerhelling bij Ooltgensplaat

,,Ik ken in ieder geval in Nederland geen enkele andere trailerhelling waar dat kan. Die breedte heeft als voordeel dat er zo min mogelijk filevorming ontstaat.”



En dat is nodig, want veel vissers willen rond dezelfde tijd het water bij Willemstad op. Dat zijn niet alleen Nederlandse vissers. Sinds de helling in maart toegankelijk werd gemaakt, heeft Meijer al vissers uit België, Frankrijk en Duitsland gespot.



,,Vissers uit binnen- en buitenland komen graag naar dit gebied om op grote roofvissen te vangen, voornamelijk snoek, baars en snoekbaars. Ze komen ook vaak speciaal om een persoonlijk record te vangen wat betreft de grootte van de vis.”