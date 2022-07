Met dit lintje treedt turnman Erik van Dijk in de voetsporen van zijn ouders

Toen ik u belde, was u aan het werk. Wat doet u in het dagelijks leven?

,,Ik ben sinds 2003 docent aan een mbo in Bergen op Zoom. Die doelgroep, jongvolwassenen, vind ik erg leuk. Het naar school moeten is er af, waardoor er veel motivatie is. Ik kan echt genieten van de ontwikkeling die leerlingen op onze school doormaken.”

,,Absoluut niet. Daar doe je het ook niet voor. Het is voor mij echt een passie, die mij met de paplepel is ingegoten. Als een Van Dijk ontkom je daar bijna niet aan, haha. Ik stond in de Maxi-Cosi al in de turnzaal als mijn moeder les gaf. Toen ik die bewuste ochtend de burgemeester aan zag komen, was ik sprakeloos. Onder valse voorwendselen was ik naar het huis van mijn schoonzus gelokt voor een boottochtje. Het enige wat ik uit kon brengen was dat dat dagje varen er wel niet meer in zou zitten.”

En dat was ook zo. Heeft u een mooie dag beleefd?

,,Wat ik bijzonder vind, is dat mijn moeder – mijn vader is overleden – op het gemeentehuis aanwezig was ’s middags. Mijn ouders hebben jaren geleden ook een onderscheiding ontvangen voor hun inzet bij de turnsport. Hier was ik zijdelings bij betrokken. Dat maakt voor mij mijn eigen onderscheiding nog specialer.”

Turnt u zelf nog?

,,Niet meer, na vijfendertig jaar turnen, sputterde mijn lijf tegen. Stoppen dus. Ik geef nog wel steeds les, alleen aan jongens. Dat is best bijzonder. Weet je wat ook wel bijzonder is? In al die jaren dat ik op vrijdagavond bij AZTV ben, heb ik slechts één keer een briefje op de deur moeten hangen dat de lessen niet door konden gaan. Als ik echt niet kan, dan regel ik vervanging, wat altijd lukt. Alleen die ene keer dus niet.”

Kunt u een mooie herinnering met ons delen uit die veertig jaar?

,,Als eerste denk ik aan de grote shows die we opgevoerd hebben. En ook aan de grote brand in de gymzaal van De Neerhof, toen ons thuishonk. Waar ik nog trots op ben, is dat iedereen toen de schouders eronder zette om heel snel een turnplek voor de kinderen te regelen aan de Droge Mark. Daar zitten we nog. Mijn droom is een eigen turnhonk dat we niet hoeven te delen. De gesprekken hierover lopen. Ik hoop echt dat nog mee te maken.”