Met deze route fiets je zo door de geschiedenis van de watersnoodramp in Moerdijk heen

Volgens Pieter Korteweg, Waterpoortgastheer bij Fort de Hel, is de route een mooie manier om iets over de geschiedenis van eigen gebied te leren. "Mijn opa maakte de watersnoodramp bewust mee. De pijn en het verdriet die hij toen ervoer, is al generatieslang voelbaar in de familie. Door met Jan (Dierks, red.) en Jos (Huijbrechts, red.) te praten, heb ik steeds meer over het verleden van mijn eigen familie geleerd."



Dat er over de gebeurtenissen tijdens de ramp in 1953 een zweem van collectief zwijgen hangt, bevestigt Dierks. "Als je er bij sommige dorpsgenoten over begint, kijken ze zwijgend naar beneden. Het zit nog zó diep. Het is voor velen na al die jaren nog steeds te pijnlijk om erover te praten."