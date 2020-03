Met de hele familie voor de tv om de kerkdienst te volgen in Zevenbergen en Halsteren

Het is tien uur en de klokken van de Sint Martinuskerk in Halsteren luiden. Door de hoge ramen valt het ochtendlicht mooi naar binnen. Maar bijna niemand die het ziet. De kerk blijft leeg, op dominee Hans de Bie en het kleinst mogelijke comité na.

Meditatie voor lege stoelen

Natuurlijk is dat voor de predikant van de Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer wennen, een meditatie uitspreken voor al die lege stoelen. ,,Maar juist nu is het zaak om woorden van hoop en verbondenheid te delen.''

Radio via internet biedt de gemeenteleden in Halsteren uitkomst. In Zevenbergen is de dienst met dominee Gert Oostermann zelfs op televisie te volgen. Voor Oostermann voelt het onwennig. ,,Ik kijk nu iets omhoog, naar waar de camera hangt. Je mist het oogcontact met de mensen in de kerk.''

Andere muziek

Wat ook ontbreekt: orgelmuziek. In Zevenbergen hebben ze het wel geprobeerd. Maar het klonk niet, te dun, zonder al de stemmen die de psalmen zongen. Daarom is nu gekozen voor passende muziek via YouTube. ,,Zodat de mensen thuis toch kunnen meezingen.''

In Halsteren zorgen de zusjes Eline en Katelijn Vooijs voor de muzikale omlijsting van de dienst, op piano en viool. Normaal gesproken zitten ze in de kerk. Nu spelen ze, in fraaie akoestiek. ,,Dit is wel bijzonder.''

Hoop en standvastigheid

Ouderling-kerkmeester Ben van Weesep doet de schriftlezing in Halsteren, verzen uit Exodus en Mattheus die gaan over hoop en standvastigheid in het geloof. Dominee De Bie haalt een aan Maarten Luther toegeschreven uitspraak aan. Luther zou een appelboom planten, ook als hij wist dat morgen de wereld zou vergaan. De Bie plaatst de uitspraak in de historische context en trekt de parallel met de huidige tijd. Toen een gruwelijke oorlog, oprukkende Turken in het oosten en overal de pest die heerste. ,,Een derde van de bevolking werd weggemaaid.''

In Zevenbergen heeft Oostermann gekozen voor Psalmen 61, ook een tekst van vertroosting in het geloof. In de zithoek van de woonkamer van hun boerderij buiten Zevenbergschenhoek heeft de familie Burgers zich tijdig geïnstalleerd voor de televisie. Met vier kinderen in de leeftijd tussen 7 en 18 jaar is dat volgens ma Margreet Burgers nog een hele uitdaging. ,,De zomertijd was een flinke struggle.''

De dienst wordt door de familie als heel waardevol ervaren, bemoedigend ook. ,,God laat je nooit los, ook nu niet.'' In de app-groep van de kerk worden de reacties na afloop van de dienst gedeeld. ,,Zo blijf je toch bij elkaar, zo goed als het kan.''

Volledig scherm De kerkdienst in Zevenbergen wordt online gevolgd door het gezin burgers. op de bank van achter naar voren: moeder margreet met jongste dochter hanna, vader dingeman, zoon joas, en de dochters sara (groenetrui) en rebecca (gele trui) © Pix4Profs-Ron Magielse

Groeigroep

Margreet Burgers zit ook in een zogeheten Groeigroep van de kerk, waarin gemeenteleden met elkaar van gedachten wisselen over het geloof. ,,Dat doen we nu met een videoverbinding.'' In de Groeigroep borrelde spontaan een idee op om juist in de Paastijd de onderlinge banden te versterken. ,,We gaan iedereen een kaart sturen, met een klein presentje.''

Oostermann verzorgt straks in de Goede Week elke avond een uitzending. In Zevenbergen zijn zelfs vergevorderde plannen voor een tweede camera, om de dienst nog beter te registreren. De Zevenbergse predikant is na afloop van de zondagdienst tevreden, op een klein schoonheidsfoutje na. ,,De microfoon deed het in het begin heel even niet.'' Het streamen van vieringen wordt ook in de katholieke kerk steeds gewoner.