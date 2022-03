Met de auto stemmen in Klundert: wel gemakkelijk, maar niet zo populair

Het was natuurlijk zo afgesproken in de tijd dat we allemaal nog in de ban van corona waren: vanuit de auto je stem voor de gemeenteraadsverkiezingen uitbrengen. Je legt je stembiljet en identiteitsbewijs op de pizzaschep die de stembureauleden aanreiken, je kleurt je hokje in de auto rood, deponeert het formulier in de kliko en rijdt de tent weer uit. Uitstappen kan natuurlijk ook, maar dat hoeft in principe niet. Wel zo veilig als er een virus rondwaart, was de gedachte.