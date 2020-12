Met coke en hennep achter het stuur: man (22) uit Roosendaal betrapt in Standdaarbuiten

jong in... Dewi (15) kreeg corona: ‘Ik zat tien dagen op mijn kamer in quarantai­ne’

29 november KLUNDERT - Voor dansen, zingen en acteren kun je Dewi van Poppel (15) wel wakker maken. Ze zit in een theaterklas op haar middelbare school in Breda en danst de sterren van de hemel bij het Klundertse Danspodium Reflex. Daar heeft ze veel vriendinnen leren kennen. ,,In mijn vrije tijd help ik met lesgeven aan jongere kinderen.”