Mest kan oven weer in bij BMC Moerdijk

De grote revisie had eigenlijk in in de derde week van juni moeten worden afgerond, maar nam een stuk langer in beslag. Ook begin juli werd niet gehaald. ,,Omdat bleek dat er nog technische aanpassingen aan de turbine nodig waren'', verklaart Luc Westdorp van BMC Moerdijk. ,,Maar we zijn nu aan het opstarten. Ik verwacht dat we donderdag weer elektriciteit leveren.''

Quote Onderhoud heeft langer geduurd omdat er nog technische aanpassin­gen aan de turbine nodig waren Luc Westdorp

BMC Moerdijk verwerkt jaarlijks 430.000 ton pluimveemest in de verbrandingsoven, dat is ongeveer een derde van de beschikbare hoeveelheid in ons land. De elektriciteitscentrale levert ruim 290.000 MWh aan groene stroom op, genoeg voor 70.000 huishoudens. Na het groot onderhoud moet de centrale tot in ieder geval 2019 verder kunnen.

BMC heeft de afgelopen tijd op het terrein aan de Middenweg onder meer ook een grote nieuwe hal voor opslag gebouwd, maar die bleek niet afdoende om alle aangeleverde pluimveemest kwijt te kunnen nu de centrale geruime tijd buiten bedrijf was. Daarom week het bedrijf uit naar andere locaties. ,,Zo hebben we in overleg met de gemeente Moerdijk onze opslagcapaciteit in Heijningen sterk uitgebreid. Nu we weer pluimveemest kunnen gaan verwerken zal de druk op de opslag snel afnemen'', verwacht Westdorp.

Pluimveehouders