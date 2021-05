‘Mennekes van de Mart’ oordelen over haven en Markt: ‘Nog steeds een beschuit voor een olifant’

Ging het toen om hoe ze tegen de komst van de nieuwe haven aankeken, een grote klus waarvan de eerste werkzaamheden een paar maanden daarvoor waren begonnen, nu wil ‘de krant’ weten wat ze van het uiteindelijke resultaat vinden. Er stroomt water door de haven en de Markt is opnieuw bestraat. Is ’t wat, heren?



Deze woensdag zijn ze rond de klok van 2 met z’n zessen. Minus Wevers (81) weer op z’n scootmobiel, Piet Gelens (76) natuurlijk, Callie van Oors (71) is van de partij, Jan Oomen (83) zit d’r bij, Dick Schaap (71) komt even aanwaaien en Jos van Kaam (69) gaat d’r ook even bij staan.



Het zijn de ogen en oren van de Markt.