Meldpunt in gemeente Moerdijk voor hulp tijdens coronacrisis: ‘Zorgen dat niemand in de knel komt’

Van de Korput is een van de drie consulenten die dagelijks de telefoon van het Meldpunt bemenst. ,,Op deze manier zorgen we dat mensen in deze periode niet tussen wal en schip vallen”, vertelt ze. ,,We kunnen nu niemand thuis bezoeken, maar zo houden we toch de vinger aan de pols.”

Een man die de medicatie voor zijn zieke vrouw niet meer bij de apotheek kan ophalen. Inwoners die geen boodschappen meer kunnen doen, of bang zijn om in de financiële problemen te komen.

Ook voor professionals en mantelzorgers

Dat de telefoon niet continu gaat, is volgens de consulent deels ter verklaren doordat overal in de gemeente Moerdijk mensen zelf al op allerlei manieren voor elkaar proberen te zorgen.

,,Dat is natuurlijk geweldig", zegt ze. ,,Wij krijgen vooral de mensen aan de telefoon die er niet meer uitkomen en de meer ingewikkelde situaties. Ook krijgen we bijna dagelijks financiële vragen."

De consulenten bellen ook zelf

,,Niet iedereen pakt de telefoon om ons te bellen”, legt ze uit. ,,En bovendien: wij kunnen nu geen huisbezoeken meer afleggen, dus contact is in deze periode even wat moeilijker. We doen er alles aan om te zorgen dat niemand in de knel komt. Inmiddels hebben we al zo’n tweehonderd tweehonderd cliënten gebeld. Dat wordt erg op prijs gesteld.”