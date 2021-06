Meindert Bijleveld, betrokken Moerdijker en TPO-man: ‘Nu ook doorpakken met nieuwe woningen’

INTERVIEW Niek Tolenaars, stadsgids vol verhalen: ‘Stadhuis in Klundert is ook mijn kindje geworden’

26 mei KLUNDERT - Hoewel chauvinisme hem vreemd is, vertelt stadsgids Niek Tolenaars maar al te graag over zijn geliefde vestingstadje Klundert en zeker over het vierhonderdjarige stadhuis. ‘Geschiedenis is voor mij een late roeping.’