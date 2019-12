Megakap langs de A16 bij Den Hoek

INTERVIEW Zo denkt Coos Salomons uit Willemstad over de kerk: ‘Net V&D'

11:56 De Preken van de Leek in november, de voorstellingen B!RTH en LICHT in december, PASS!ON met Pasen : alles wat Coos Salomons (mede)organiseert in de Koepelkerk in Willemstad wordt een succes. Ofschoon hijzelf gelovig is, gaat hij zelden naar de kerk. ,,De kerken zijn niet meegegaan met de tijd. Ze hebben de leegloop aan zichzelf te danken.”