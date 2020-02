Megaduiker van 235 meter verbindt haven met Roode Vaart

Ondergronds

De delen worden met grote kranen in een speciale bekisting getakeld. De aannemer hoopt tien meter per dag te halen. ,,Dan doen we het goed.”

De aannemer doet het werk in twee fasen. Eerst het stuk vanaf de Haveneind tot net voorbij de Sint Jorisstraat, waar een tijdelijke weg is aangelegd. Fase twee is langs de brandweerkazerne naar de Roode Vaart toe. ,,We richten het werk zo in dat de brandweerkazerne goed bereikbaar is. De brandweer moet altijd kunnen uitrukken, dat is een belangrijk aandachtspunt”, zegt Herregodts.