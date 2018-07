Meeuwen in Moerdijk bezwijken door de droogte

Meeuwen eten graag regenwormen, die trekken ze uit de grond. Nu de grond zo droog is door de uitblijvende regen, gaat dat niet. Vooral de kuikens van vier à vijf weken bezwijken daardoor. ,,Het is een combinatie van weinig voedsel en water en extreme hitte. Hun ouders kunnen niet genoeg eten vinden. Soms worden andere nesten leeggeroofd door de voedselschaarste. Het is een natuurlijk proces", vertelt Buijs.

Meeuwen die groot genoeg zijn om naar het open water te vliegen om te drinken, hebben er geen last van. Het gaat om de meeuwen die in agrarische gebieden hun eten halen. Volgens Buijs hebben de meeuwenkolonies in het Haringvliet het ook moeilijk, want die halen ook hun eten in West-Brabant. De laatste keer dat de ecoloog dit in deze groten getale heeft meegemaakt, was tijdens een periode van aanhoudende droogte in 2005.