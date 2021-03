Meeste winst voor VVD en Forum voor Democratie in Moerdijk, CDA en SP verliezen flink

Historie

In 2017 won de VVD de verkiezingen in Moerdijk, met een kwart van de stemmen (25,3 procent). De PVV kwam binnen op plek twee met 17,7 procent. Het CDA ging in deze gemeente met de bronzen medaille naar huis en behaalde 14,2 procent van de stemmen. De opkomst in Moerdijk was in 2017 80,2 procent.