Meerdere aanvragen voor zonneparken in Moerdijk, verzoeken voor in totaal 400 hectare

Woning bekogeld met zwaar vuurwerk in Fijnaart

17:43 FIJNAART - Een woning aan het Sprookjeshof in Fijnaart heeft in de nacht van donderdag op vrijdag iets na 1.00 uur forse schade opgelopen toen er met zwaar vuurwerk naar gegooid is. De politie heeft het over een vuurwerkbom.