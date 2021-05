Meer slagkracht gladheidsbestrijding bij extreem weer: ‘Misschien willen inwoners handje helpen’

Update Gewonde bij steekinci­dent in migranten­ho­tel Moerdijk, verdachte aangehou­den

21 mei MOERDIJK - In het migrantenhotel aan de Sebastiaansweg in Moerdijk heeft donderdagavond een steekincident plaatsgevonden. Een 36-jarige Poolse man raakte gewond en een verdachte, een Poolse man van 37 jaar, is aangehouden. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.