Meer samenwerken met andere gemeenten in het buitengebied? Dat hoeft van Moerdijk niet zo

Volgens die Gebiedsagenda behoort de gemeente Moerdijk tot de ‘coalitie westelijke kleigronden’ en zou ze moeten samenwerken met Steenbergen, Halderberge, Etten-Leur en Breda om bepaalde problemen te tackelen. Dit stukje West-Brabant is volgens de visie ‘een groot agrarisch gebied met vruchtbare grond dat sterk is in grote teelten zoals suikerbiet’. Er wordt daar veel groene stroom opgewekt, staat er, en in de toekomst is sprake van een uitgestrekt warmtenet, iets dat aantrekkelijk is voor nieuwe bedrijven.



Die laatste aanname is één van pijnpunten voor het Moerdijkse college. ,,De visie meldt dat de gemeente Moerdijk ver is met de energietransitie, maar dat is te rooskleurig voorgesteld”, schrijven B en W aan de raad. ,,We halen weliswaar de opwekdoelen van groene energie voor 2030, maar daarna is nog meer nodig.”