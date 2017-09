Meer nieuwe inwoners in Moerdijk door Moerdijkregeling

MOERDIJK - Sinds de Moerdijkregeling in 2013 in gang is gezet, heeft de gemeente 74 woningen gekocht en 33 verkocht. Van de 41 overige nog in eigendom zijnde woningen heeft ze er 23 commercieel verhuurd en staan er nog 18 te koop.

Over de cijfers is Klijs dik tevreden. ,,Maar ik wil nu wel bekennen dat ik in het begin heb gedacht: als er niets wordt verkocht, hebben we een probleem als gemeente.”

Het succes van de regeling sorteert inmiddels een aantal positieve bijeffecten, constateert hij. ,,Het leerlingenaantal op de basisschool blijft gelijk; dat is in het licht van de vergrijzing positief. Het verenigingsleven bloeit op en de staat van woningen verbetert doordat die meestal worden opgeknapt als er nieuwe bewoners in komen.”

Verkoopgarantie

De Moerdijkregeling is een regeling voor huizenbezitters in het dorp Moerdijk. Zij krijgen een verkoopgarantie gebaseerd op 95 procent van de waarde van hun huis op 1 januari 2013. De regeling is een van de maatregelen die zijn genomen om de negatieve spiraal waarin het dorp Moerdijk zich de afgelopen jaren bevond te doorbreken. maar is ook bedoeld om nieuwe inwoners aan te trekken. ,,En dat gebeurt ook", aldus Klijs.

Niet wenselijk

De gemeente koopt maximaal 25 woningen per jaar aan. ,,Meer is niet wenselijk”, licht de burgemeester toe, ,,want dan staat meteen het halve dorp te koop. Dat zou niet kunnen.” Het aantal aanmeldingen voor verkoop loopt aanmerkelijk terug, constateert hij. ,,Waren dat er in 2016 nog zestien, dit jaar hebben we er nog maar drie binnengekregen.”

Dorpshart