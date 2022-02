Meer Moerdijk heeft nu ook jonge kids in het vizier: ‘We zijn niet naar problemen op zoek’

Druk op scholen

Zij houdt zich tien uur per week bezig met kinderwerk. ,,We steken in op activiteiten en het aangaan van gesprekken, zowel individueel als in groepen. Op veel scholen is het erg druk, met grote klassen. Leraren lopen bij een leerling wel eens tegen de vraag aan of er misschien wat meer aan de hand is. Op zulke momenten kunnen wij ondersteuning bieden, uiteraard altijd in overleg met ouders.”