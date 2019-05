Meer meldingen van discriminatie in West-Brabant, en in werkelijkheid gaat het om nog veel meer

ZEVENBERGEN - Het aantal meldingen in het gebied van politie-eenheid Zeeland West-Brabant is vorig jaar gestegen met 17 procent. Ging het in 2017 nog om 54 meldingen, in 2018 waren het er 73. De landelijke daling bedraagt 6 procent.

Afgezien van Tilburg blijft Breda koploper waar het meldingen van discriminatie betreft. Ook in Moerdijk (2 naar 6), Drimmelen (1 naar 6) en Gilze-Rijen (1 naar 5) registreerden de meldpunten meer meldingen. In de gemeente Steenbergen was juist een sterke daling te zien: van 4 naar 0. In overige gemeenten is het aantal nagenoeg of geheel gelijk gebleven, zoals Roosendaal (12-14), Etten-Leur (6-6) en Halderberge (4-4). In Rucphen en Zundert is de teller op 0 blijven staan.

Ook politieregistraties





Naast de meldpunten registreert ook de politie discriminatie-incidenten. Het aantal politieregistraties is in 2018 met 20 procent gedaald. Met name in Oosterhout (14-8), Bergen op Zoom (10-4) en Roosendaal (17-12) werden minder incidenten geregistreerd.



Deze cijfers zijn te vinden in de Monitor Discriminatie 2018 Zeeland - West-Brabant. Deze wordt net als de vier voorgaande jaren gepubliceerd door politie-eenheid Zeeland - West-Brabant, bureau voor gelijke behandeling Radar en ADV Zeeland.

Huidskleur of herkomst

Discriminatie op grond van huidskleur of herkomst werd net als in de jaren ervoor het meest geregistreerd, zowel door de meldpunten als door de politie.

Quote Een jongen met een donkere huidskleur gaat met zijn witte vrienden stappen. Zij mogen wel het danscafé in, hij wordt tegengehou­den. ‘Sorry, ik mag geen donkere mensen binnenlaten", krijgt hij te horen. Monitor Discriminatie 2018 Zeeland - West-Brabant

Het rapport geeft een voorbeeld: een jongen met een donkere huidskleur gaat met zijn witte vrienden stappen. Zij mogen wel het danscafé in, hij wordt tegengehouden. ‘Sorry, ik mag geen donkere mensen binnenlaten", krijgt hij te horen.

Leeftijdsdiscriminatie

Een opvallende stijging is waarneembaar in het aantal meldingen op grond van handicap of chronische ziekte, leeftijd of nationaliteit. Bijna een derde van alle meldingen ging over discriminatie op de arbeidsmarkt; met name leeftijdsdiscriminatie deed zich gelden.

Het werkelijke aantal discriminatie-incidenten ligt veel hoger dan de cijfers laten zien, zegt een woordvoerder van Radar. ,,Mensen vinden het herkennen, benoemen en melden van discriminatie vaak lastig. Hierdoor worden veel incidenten niet gemeld. Dat noemen wij onderrapportage.”

Verklaring is lastig