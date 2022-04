Meer dan duizend bezoekers bij rommelmarkt Speeltuinvereniging in Helwijk

Over twee dagen zelfs meer dan duizend kopers. Wim Olden is één van 40 vrijwilligers die actief zijn. Hij is van de afdeling gereedschappen. ,,Ik help al mee sinds 2001 en vanaf maandag was ik hier onder de pannen. Spullen sorteren, rommel weggooien en alles ordenen, nu verkopen. Het is leuk om te doen, fijne groep mensen bij elkaar.”

Activiteiten organiseren

Even verderop gaan 6 messen van de hand voor een euro. Al die kleine koopjes zorgen voor een groot geheel. Voorzitter/penningmeester Erik Maliepaard noemt liever geen bedragen maar is in zijn nopjes met zoveel kopers. ,,Onze rommelmarkt staat goed bekend in de regio. Gelukkig dat het weer mag na Corona. Het hele jaar verzamelen we spullen, waarvan we alleen de goede en bruikbare bewaren. Zelfs elke puzzel wordt door vrijwilligers gelegd. Ik heb veel respect voor onze vrijwilligers. Van de opbrengst kunnen we het onderhoud van de speeltuin en de Blokhut betalen. Daarnaast kunnen we er activiteiten van organiseren.”