Meer afvalwater door buisleidingenstraat Rotterdam-Antwerpen

Het waterschap heeft twee leidingen liggen in de buisleidingenstraat (73 km) Rotterdam-Antwerpen. Door de leidingen worden afvalwater gepompt naar de waterzuiveringsinstallatie in Bath in Zeeland. Als de leidingen moeten worden schoongemaakt gaat er meestal een reinigingsprop doorheen. Die veegt alle vuil eruit.

Kalk

,,Maar in de jaren '80 is er een keer een bepaald goedje doorheen gegaan dat een kalklaag heeft afgezet. De prop kwam toen vast te zitten", vertelt Luc van Dongen van het waterschap. Maar omdat er een tweede leiding naast liep, heeft het schap lange tijd geen aandacht geschonken aan de verstopte buis.

Maar nu er meer capaciteit nodig is, moet de 8,5 km lange afvalleiding toch weer in gebruik kunnen worden genomen. Daarom is vorige maand de schoonmaak begonnen. Die duurt tot begin november. Eerst gaat er een camerawagentje de buis in voor een inspectie. Daarna volgt een heel krachtige spuit die het vastgekoekte afval kapot en klein spuit. Vervolgens wordt het vuil eruit gezogen en kan de leiding in gebruik worden genomen.