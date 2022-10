Meepraten over ondergrondse hoogspanningskabel Nederwiek 3? Nu kan het

Interview Francy van Dijk; ‘Iedereen kan lekkere Italiaanse gerechten klaarmaken, zeker als ik erbij ben’

ZEVENBERGEN - Francy van Dijk (59) ziet er niet uit als een traditionele ‘smulpaap-kok’. Ze is frêle en draagt een model bril waarmee ze er een tikje intellectueel uitziet. Maar Francy weet dondersgoed waar ze mee bezig is en kan helemaal ontketend raken wanneer ze over eten praat.

4 oktober