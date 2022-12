Medezeggenschapsraad Molenvliet zegt vertrouwen in bestuur De Waarden op

In Zevenber­gen handballen moeder en dochter gewoon in hetzelfde team: ‘Wat een vernede­ring! Gewisseld worden voor je eigen dochter’

‘Als ze achttien jaar wordt, is er alvast een plekje gereserveerd bij dames 1 van Groene Ster’, stond op het geboortekaartje van Mila Verdaas. Het is allemaal wat sneller gegaan. Zestien jaar later heeft ze haar plekje in het eerste en handbalt ze wekelijks samen met haar moeder Kittie (43).

13 december