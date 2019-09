Medewerker gemeente Moerdijk op non-actief vanwege enorme kostenoverschrijding aanleg begraafplaats Zevenbergen

Dag van de Match in Zevenber­gen: ‘werk heeft zo’n toegevoeg­de waarde’

19 september ZEVENBERGEN/ROOSENDAAL - Solliciteren is voor veel mensen moeilijk, omdat ze bijvoorbeeld een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. In het kader van De Dag van de Match, georganiseerd door WSP West-Brabant, werd in Hotel de Borgh in Zevenbergen een ‘prettig gesprek’ gehouden. Werkzoekenden en werkgevers gingen met elkaar in gesprek. Niet met een cv om te laten zien wat ze in huis hebben, maar door elkaar echt te leren kennen.