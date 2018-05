Mauritshuis Willemstad in weekends open

WILLEMSTAD - Voor toeristen valt in de weekends binnenkort meer te halen in Willemstad. Vanaf Pinksteren opent het Mauritshuis op zaterdag en zondag de deuren.

Met de weekendopenstelling van het rijksmonument gaat voor de gemeente Moerdijk een langgekoesterde wens in vervulling. ,,Een belangrijke zet voor de ontvangst van toeristen”, vindt wethouder Thomas Zwiers. ,,Immers, de meeste toeristen komen in het weekend naar Willemstad.''

Vanaf eerste pinksterdag, zondag 20 mei, is het Mauritshuis heel het jaar op zaterdag en zondag geopend. Daarvoor wordt geruild met doordeweekse dagen: op maandag (en in de wintermaanden ook op dinsdag) is het gebouw gesloten.

Het Mauritshuis wordt omgevormd tot een bezoekerscentrum over de zogeheten Stelling van Willemstad, onderdeel van de Zuiderwaterlinie. Dit eeuwenoude verdedigingsstelsel van forten, schansen en vestingsteden tussen Bergen op Zoom en Grave moet beter in beeld komen. Zwiers: ,,In het Mauritshuis kun je Stelling van Willemstad beleven, op een leuke manier door de geschiedenis reizen en toeristische informatie halen. Goed om dat juist in de weekends ook te bieden.''