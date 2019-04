Matthäus Passion in Willemstad

WILLEMSTAD - Dat het ook met een kleine bezetting mogelijk is om stukken uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach te zingen, was te horen in de Koepelkerk in Willemstad. Daar werd vrijdagavond, in een tot de laatste plaats bezette kerk, het lijdensverhaal vertelt en hoogtepunten uit de Matthäus Passion gezongen.

Omdat in de Koepelkerk een groot koor en orkest niet past was er door de organisatie gekozen voor een kleine bezetting. Een koor van drie mannen en vier vrouwen en een veertien man/vrouw tellend ensemble van het Regio Orkest West-Brabant en organist Gijs van Spankeren. De algehele muzikale leiding was in handen van de jonge dirigent Leander Schoormans uit Breda.

Ook andere muziek

De zangers zijn alle studenten aan de Fontys Hogeschool in Tilburg en hebben als hoofdvak zang. Verschillende vertellers vertelde in korte episodes het lijdensverhaal waarop de gezangen uit de Matthäus Passion werden gezongen. Het prachtige “Erbarme dich” werd vertolkt door Linde Ammerlaan. Maar niet alleen muziek uit de Matthäus Passion werden gezongen ook muziek uit Jesus Christ Superstar. Amy Tweed zong het bekende “I don’t know how to love him” uit de musical over het leven en sterven van Jezus.

Muziek, zang en gesproken woord werden ondersteund door twee beeldschermen waarop het lijdensverhaal in beeld werd gebracht waarbij de Matthäus Passion als uitgangspunt is gebruikt. Passion is een nieuw evenement in de Koepelkerk. De organisatie “Willemstad in Touch” hoopt dat de Matthäus Passion in de Koepelkerk een start wordt van een traditie in Willemstad, net als de kerstconcerten en de evenementen Birth en Licht.