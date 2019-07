Martin van Meel (24) uit Langeweg wint open NK pokeren

VIDEO & KAART Scholen over de grens populair bij ouders in West-Bra­bant: ‘Op de gang moet je stil zijn’

12:04 Het onderwijs over de grens is al jaren populair bij ouders in West-Brabant. Juf Kelly weet wel waarom: ,,Hier op school in België hebben we meer structuur en discipline.'' BN DeStem liep een dagje mee op twee basisscholen in Essen, vlak voor de zomervakantie.