Mart Visser doet douaniers van kleur verschieten: ‘Blauwe uniform zorgt voor stoere uitstraling’

Wonen aan de nieuwe dorpshaven van Moerdijk, met uitzicht op het Hollandsch Diep

21 april MOERDIJK - De plannen voor de nieuwe haven in het dorp Moerdijk krijgen steeds meer vorm. In overleg met de dorpstafel wordt gekeken naar de bouw van twee complexen met in totaal 24 appartementen en op de kop van de haven een horecagelegenheid.