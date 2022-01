Markland College maakt werk van ventilatie: ‘Belangrijk, zeker nu met corona’

Rector Richard Rovers is blij met de toegekende subsidie. Die komt van pas om het klimaat in twee delen van het schoolgebouw - de oudbouw en de nieuwbouw - goed op elkaar af te stemmen, licht hij toe. ,,De oudbouw dateert van het schooljaar 1999-2000. Toen golden er andere bouwbesluiten dan in 2015, toen de nieuwbouw is gerealiseerd.”

Het gaat om een bedrag van 182.100 euro, zo’n 30 procent van de geschatte totale kosten van 607.000 euro. Het overige deel (70 procent) moet worden opgebracht door het schoolbestuur. De subsidie is afkomstig van de overheid en wordt via de gemeente, die de aanvraag namens het Markland College heeft ingediend, verstrekt.

Corona

Dat er tegenwoordig andere eisen aan gebouwen worden gesteld, begrijpt Rovers wel. ,,Zeker met het coronavirus. In de tijd waarin we leven is het belangrijk om het binnenklimaat te optimaliseren. De druk op goede ventilatie is toegenomen. Dat moet je gewoon goed op orde hebben.”

Doorgemeten

Leerlingen of hun ouders hoeven niet ongerust te zijn dat de huidige ventilatie in de school niet in orde is, benadrukt de rector. ,,Alles is met CO2-meters doorgemeten, een techniek waarmee je kijkt of het voldoet aan de norm. Daar zitten we wel aan, maar de afstemming tussen beide delen moet goed worden bekeken.”