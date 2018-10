'Markland College, hijs ook de Regenboogvlag!'

'Mijn werk? Alcohol kopen als minderjari­ge'

8 oktober BREDA/PRINSENBEEK - Tim* was op zijn 17de een jaar lang mysterykid. In opdracht van bureau Nuchter probeerde hij per dag op 25 locaties in het land bier of sigaretten te kopen. Lukte dat? Een rode kaart voor het verkooppunt en aan het einde van de dag een vuilniszak vol drank en tabak. De zak met inhoud werd vernietigd. ,,Dat deed wel een beetje pijn”, zegt de inmiddels 18-jarige lachend.