Markeringspaaltje bij Willemstad onthuld: opdat we de Watersnoodramp nooit vergeten

COLUMN Zeep niet aan te slepen... dus sommige mensen denken nú pas aan handen wassen?

19:15 Het coronavirus brengt heel soms ook goed nieuws. Bijvoorbeeld­­ voor de zeepindustrie. Het belangrijkste advies om besmetting tegen te gaan, is immers: handen wassen. Als gevolg zijn vloeibare zeep en desinfectiegel niet aan te slepen. Best lekker voor sopfabrikanten in Oss of de grote zeepjongens van Unilever.