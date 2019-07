Markdalfair trekt weer heel veel bezoekers naar Standdaarbuiten

Op het terras bij het haventje in de rivier de Mark is het goed toeven in het zonnetje met een lekker biertje of een glaasje wijn. ,,We zijn er heel trots op dat zoveel mensen vandaag naar hier komen”, zegt Rutte. ,,Op de eerste Markdalfair vier jaar geleden waren er ongeveer 350 bezoekers. Maar dit jaar gaan we zeker over de 1500 bezoekers heen. Dat is toch wel heel leuk. En we hebben altijd mooi weer, net als vandaag.”



Dat die 1500 bezoekers zeker gehaald worden, is te zien aan het aantal auto's dat langs de Molen-dijk staat geparkeerd. Je moet er wat voor over hebben om de Markdalfair te bereiken. Maar met een lekker zonnetje is het niet erg om een stukje over de dijk te wandelen.