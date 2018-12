Markbouwers uit Standdaarbuiten vieren 33 jaar feest

STANDDAARBUITEN - Wat begon als een kleine vriendengroep waarvan de leden eens een carnavalswagentje zouden bouwen, is 33 jaar later uitgegroeid tot een bouwclub die de ene na de andere prijs in de wacht sleept.

Hoog tijd om hun jubileum groots te vieren, vonden de leden van Bouwclub de Markbouwers uit Standdaarbuiten. Hun ‘3 x 11 jaor’ vieren ze komende zaterdag (8 december) in Zaal Verhoeven in Zevenbergen. Er zijn dweilbandjes, de Alpenzusjes komen optreden en dj’s Leroy Krielen en Roel Staarink geven een showtje weg. “Iedereen is welkom”, zegt voorzitter van de Markbouwers Leon van Est.

Zelf is hij sinds 1990 betrokken bij de club. “Sinds het bestaan van de Markbouwers is er om de zoveel jaar een enkeling gestopt en kwam er juist weer eentje bij. Inmiddels tellen we tweeëntwintig leden.”

Lichtjesoptocht

De Markbouwers doen ieder jaar aan twee optochten mee: de lichtjesoptocht van ‘hometown’ Standdaarbuiten en de optocht in Zevenbergen. Bij die eerste werden ze de afgelopen editie tweede en in ‘Zeuvebulteland’ wonnen ze de eerste prijs. “We zouden best mee willen doen aan een andere optocht, die van Breda bijvoorbeeld”, zegt Van Est.

“Maar daar is onze wagen simpelweg te groot voor. Voor de optocht in Standdaarbuiten moeten er al vijf of zes man een week voor de optocht vrij nemen om alles in orde te maken. Voor de optocht in Breda is dat voor ons niet te doen, heel dat op- en afbreken. Zonde, want wat ze daar hebben, is geweldig leuk.”

Olifant

Over hoogtepunten van de afgelopen 33 jaar hoeft Van Est niet zo lang na te denken. “Drie jaar geleden hadden we een olifant en neushoorn op de wagen die van piepschuim waren, in plaats van het gebruikelijke polyester. We werden voor gek verklaard, maar wonnen toch mooi de eerste prijs!”

Voor de optochtentijd weer aanbreekt, eerst het feest in Zevenbergen. “Dat wordt écht een feestavond.”

Het feest begint zaterdag om 20.30 uur en duurt tot 01.30 uur. De entree is gratis.

De Markbouwers bouwen een van de mooiste wagens in de wijde regio, en verkopen die weer aan Nederlandse en Belgische clubs. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

STANDDAARBUITEN BETER GEZEGD ZWAMMEGAT. Rijen dik stond het publiek te genieten van een overweldigende optocht met open mond werd er genoten van de winnaar 2016 "De Markbouwers". . Foto Jan Stads / Pix4Profs © Foto Jan Stads / Pix4Profs

De Markbouwers tijdens de lichtjesoptocht van 2017 in Standdaarbuiten. In 2016 waren zij de winnaars. © Jan Stads/Pix4Profs