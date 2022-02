Marjon van Kuijk won Biesbosch Natuurprijs: ‘De planten, dieren en rust: ik geniet er echt van’

Al wandelend door het gedeelte van de Biesbosch dat ‘De Pannekoek’ heet, vertelt Marjon van Kuijk waar haar liefde voor de natuur is ontstaan. „Mijn grootvader was onderwijzer en gaf natuurkunde. Hij was altijd bezig met planten, vogels en alles wat met de natuur te maken heeft. Als we bij hem in Den Haag waren, trok ik vaak met hem de duinen in, op zoek naar planten. Of we gingen samen schelpen zoeken op het strand.” Ook van haar moeder leerde ze veel over planten en vogels.