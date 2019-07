Marije (16) heeft taaislijmziekte en behaalt diploma: 'Ik ben trots, want ik ben 24/7 met mijn ziekte bezig’

KLUNDERT - Ze ondergaat zo'n 50 tot 60 medische handelingen per dag en gaat 25 keer per jaar naar het ziekenhuis. Toch wist Marije Schreuders (16) uit Klundert haar mavodiploma te behalen. Woensdagavond mag ze hem ophalen op het Markland College in Zevenbergen. ,,Ik ben trots op mezelf omdat ik weet wat er achter de schermen heeft gespeeld."

Marije heeft cystis fybrosis, oftewel taaislijmziekte. Het slijm in haar lichaam is erg taai. Daardoor werken haar organen minder goed en snel. ,,Ik ben 24/7 met mijn ziekte bezig. Ik slik de nodige medicijnen, heb zo'n 50 tot 60 medische handelingen per dag. Daar gaat heel veel tijd en energie in zitten. Als ik thuis kom, gaat de knop om en begin ik met al die handelingen.”

Daarnaast moest ze zo'n 25 keer per jaar naar het ziekenhuis voor een controle of opname. Daardoor is ze vaak afwezig op school. ,,Daarom heb ik voor mavo gekozen. Qua niveau kon ik havo aan, maar als ik iets zou missen op school wilde ik het makkelijk in kunnen halen. Ik ben trots dat ik ondanks alles toch mijn diploma heb gehaald.”

Dat had ze niet gekund zonder de hulp van het Markland College. ,,De school heeft altijd met me meegedacht. Vorig jaar ging ik via stichting Tinkerbel op reis. Daar gaf school me vrij voor. Het meedenken van de school en de fijne mensen om me heen hebben ervoor gezorgd dat ik mijn diploma heb kunnen halen. Daar ben ik iedereen heel dankbaar voor.”