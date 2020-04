Marieke Verhulst: ‘Geen woorden maar daden. Dat is de Feyenoord-fan in mij’

INTERVIEWZe was tot 1 mei directeur van de (protestants christelijke) Julianaschool en de (katholieke) Kennedyschool in Fijnaart, ze is per 1 mei directeur van de (katholieke) basisschool De Vlindertuin in de Roosendaalse wijk Kalsdonk. ,,Ik kom voor mooie uitdagingen te staan”, verwacht Marieke Verhulst (55) uit Oudenbosch.

Allereerst gefeliciteerd met uw nieuwe baan. Maar een buitenstaander zal niet snel begrijpen waarom een directeur vertrekt bij de ene school om weer directeur te worden van een andere basisschool. Eerste wat dan opkomt: u bent met ruzie vertrokken, weggekeken of, erger nog: ontslagen.

,,Nee hoor, helemaal niet. Ik had het erg naar mijn zin in Fijnaart. Maar toen kwam die advertentie voor de vacature op de school in Roosendaal op mijn pad: ‘Wij zoeken een directeur bij wie het hart sneller gaat kloppen voor deze populatie.’ Dat was bij mij meteen het geval. Ik dacht ook: ik heb nu tien jaar voor Stichting De Waarden (onderwijskoepel, AV) gewerkt, ik ben 55; als ik nog veranderen wil van baan, moet het nu. Ik heb gesolliciteerd en ben aangenomen.”

‘Voor deze populatie’, zegt u. Welke populatie bedoelt u?

,,Kalsdonk is zoals bekend een gekleurde wijk. Elke school is een afspiegeling van de samenleving. De Vlindertuin is dus een school waar kinderen met heel verschillende achtergronden en nationaliteiten naartoe gaan. Er zijn twee schakelklassen voor kinderen met een taalachterstand. Zoiets heb ik nog niet meegemaakt en daar zitten voor mij dus mooie uitdagingen. Want wij kunnen wel met z’n allen klagen dat de multiculturele samenleving maar niet wil lukken, ik vind dat het wél kan en ik wil daarin het verschil maken. We moeten nu echt eens afstappen van de gedachte dat we nog steeds een blank, eenzijdig cultureel Nederland zijn. Ik wil graag het verschil maken. Ik heb daar zin in.”

Waarom heeft u daar zin in?

,,Ik heb met mijn gezin een hele poos in een multiculturele wijk in Oudenbosch gewoond. De kinderen gingen naar een multiculturele school, ze voetbalden in multiculturele teams en ga zo maar door. Ik heb zelf ervaren dat het heel goed kan.”

Hoe anders was de situatie in Fijnaart! Daar had u te maken met een katholieke en protestantse school. Ook niet makkelijk.

,,Niet altijd, nee. Fijnaart heeft een katholieke, hervormde en kleine, fanatieke gereformeerde gemeente. De katholieke en protestante basisschool zitten in één pand. De opdracht van Stichting De Waarden aan mij, toen ik drie jaar geleden aantrad, was om er meer samenwerking tot stand te brengen. Dat bleek zo eenvoudig nog niet. Er was veel weerstand, met name uit protestantse hoek: ‘Moeten wij dan ook carnaval gaan vieren? Dat is not done!”

Marieke Verhulst (55) - directeur Kennedyschool en Julianaschool in Fijnaart (1-10-2017 tot 1-5-2020); directeur basisschool De Vlindertuin in Roosendaal (per 1 mei) - vorige functies: directeur KBS de Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek, adjunct-directeur OBO-West-Brabant, leerkracht en adjunct-directeur openbaar onderwijs gemeente Drimmelen, redacteur BN DeStem - opleidingen: TIAS School for Business and Society, Avans Plus (directeur), Avans Hogeschool (Pabo), Hogeschool InHolland (RT en IB) - Geboorteplaats: Rotterdam - Woonplaats: Oudenbosch - Getrouwd met Ton, twee kinderen (Freek en Thijs) - Hobby: Feyenoord, tennissen Volledig scherm Marieke Verhulst is een enthousiast Feyenoord-supporter. © ANP

Bijna een ‘mission impossible’ dus. Hoe ver bent u met die opdracht gekomen? Wat hebt u in die drie jaar wél bereikt?

,,Er was geen duidelijke zorgstructuur. Die heb ik op poten gezet. Dat wil zeggen dat leerlingen nu op een goede manier worden gevolgd in hun ontwikkeling, dat leraren weten wanneer en hoe ze extra hulp moeten inschakelen - dat soort dingen. De teams werken en ontwikkelen nu samen. Daarnaast heb de schooltijden gelijk getrokken, me hard gemaakt voor nieuwbouw of verbouw van het pand en voor vergroening van het schoolplein. Bovendien heb ik met de stuurgroep een advies voor de toekomst achtergelaten: op naar één school, fasegewijs. Fijnaart zit nu eenmaal in een krimpregio, daar kan het niet omheen. En ze zitten al in één pand. Logisch, dus.”

U staat bekend als iemand die veel compassie heeft voor een ander, die opkomt voor zwakkeren in de samenleving, maar aan de andere kant bent u ook voor duidelijkheid en afspraak is afspraak. ‘Geen woorden maar daden’, is een van uw motto’s. Van Feyenoord, toch?

,,Ha ha, ja. Ik wil inderdaad resultaten. En ik heb een groot zwak voor Feyenoord. Ik ben weliswaar opgegroeid in Oudenbosch, maar geboren in Rotterdam. Ik ga altijd met mijn oudste zoon naar de wedstrijden van Feyenoord.”

Maar nu dus even niet.

,,Nee, heel jammer. Ik zie hem daarom ook een stuk minder. ‘Ik mis wel de praatjes onderweg’, zei hij laatst tegen mij. Ja, dat geldt voor mij ook.”

Ook een vreemde tijd om afscheid te nemen bij de ene en kennis te maken met de andere school. Daar komt natuurlijk geen handje aan te pas.

,,Heel vreemd. Online heb ik ontzettend leuke afscheidsfilmpjes gekregen uit Fijnaart en van mijn collega-directeuren. En ik heb fysiek nog geen kennis kunnen maken met mijn nieuwe collega’s in Roosendaal. Als ik op 6 mei, na de meivakantie, daar begin, is dat ook voornamelijk via online videogesprekken. Het is niet anders. Maar ik heb er wel heel veel zin in.”

Volledig scherm Een treinbaan in de aula van bassischool De Vlindertuin in Roosendaal. © peter van trijen/pix4profs

Niet in de laatste plaats omdat uw moeder ooit op dezelfde school onderwijzeres is geweest, toch?