Mantelzorgers uit gemeente Moerdijk genieten van verwendag

ZEVENBERGEN - Meer dan 200 mantelzorgers uit de gemeente Moerdijk zijn zaterdag in het gemeentehuis in Zevenbergen op allerhande wijze verwend tijdens de jaarlijkse Verwendag.

Zo werden deelnemers uitgenodigd te komen schilderen of bloemschikken en was er een heus mannencafé waar gebiljart kon worden en de Moerdijkse bieren Dikke Bertha, Havenmeester en Zevenbergs Blondje geproefd werden.

Zelf aandacht

Nadat ze klaar is met het maken van een bloemstukje vertelt mevrouw van de Werken uit Klundert, die mantelzorger is voor haar zieke man, dat het fijn is even weg te zijn en zelf aandacht te krijgen. "Ik heb geen groene vingers, maar dit is leuk om te doen en heerlijk ontspannend".

Haar dorpsgenoot mevrouw Walker beaamt dat en stelt: "Mijn man heeft alzheimer. Hij zit in het Mauritshuis, af en toe loop ik wel eens huilend weg, als het me teveel word. Hier kan ik even de gedachten op nul zetten en mag ik genieten van andere dingen in het leven".

Veranderingen

Even verderop worden met een houtbrander teksten gebrand. Yvonne van de Veen, namens de GGZ-WNB kwartiermaker van inloopactiviteiten in Willemstad, Fijnaart en Standdaardbuiten, meldt dat door de veranderingen in de zorg veel mensen thuis komen te zitten.

De inloop thema bijeenkomsten kunnen zonder indicatie bezocht worden. "Wij proberen zo dicht mogelijk bij de deelnemers te staan". Bij de verwenactiviteiten staan mensen in de rij bij de manicures van beauty salon Petit Spa Briljant om de nagels te laten verzorgen. Ook pedicure Ida Vos verwend voortdurend vermoeide voeten.

Slagwerk