Mannetje van Willemstad, het oudste kunstwerk van Nederland, in nieuwe NPO-serie: ‘Heel bijzonder’

Vesting­shop Repro in Willemstad wil verhuizen: ‘Nog wachten op de vergunnin­gen’

WILLEMSTAD - Vestingshop Repro in Willemstad is al ruim 51 jaar een begrip in Willemstad. Het huidige huurcontract van het pand aan de Voorstraat 29 loopt in november van dit jaar af. Eigenaar en oprichter Wim Groeneveld (76) ging op zoek naar een nieuwe locatie voor zijn zaak, en die heeft hij gevonden. Een paar panden verderop, in dezelfde straat op nummer 45.

21 januari