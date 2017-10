Mannen in gele jassen willen foto's maken in huis: gemeente Moerdijk waarschuwt voor inbrekers

Eng fotoalbum Halloweenkunst van Jim van Dijk, 'Je tweelingzus op sterk water'

24 oktober BOSSCHENHOOFD - Een bezoekje aan de werkplaats van vormgever Jim van Dijk in Bosschenhoofd is niks voor angsthazen. Alsof je een aflevering van The Walking Dead binnenwandelt. De oogballen en afgehakte vingers liggen er in bakjes op tafel, ernaast de kop van King Kong en een levensgrote zombietorso op een paar takken. En dan Jim zelf, de vriendelijkheid en gemoedelijkheid zelve bij al die enge creaties.