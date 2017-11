Man uit Standdaarbuiten hoort jaar cel eisen na ontucht met gehandicapte stiefdochter

Nieuwe politiechef Zee­land-West-Bra­bant Hanneke Ekelmans: 'Hulp burgers nodig in strijd tegen misdaad'

6:10 TILBURG - De nieuwe chef Hanneke Ekelmans (52) van de regiopolitie in Zeeland-West-Brabant is blij met wat ze heeft aangetroffen. De eenheid staat volgens haar 'als een huis', het personeel is gemotiveerd en innoverend en de misdaadcijfers zijn goed, want dalend. Toch is ze niet in een gespreid bedje terecht gekomen.