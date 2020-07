Man uit Galder veel te hard over snelweg bij Zevenbergen, rijbewijs kwijt

Dit seizoen geen pontje in Willemstad

4 juli WILLEMSTAD - Expeditie Haringvliet doet dit seizoen Willemstad niet aan. Ondanks de permanente steiger die speciaal voor de waterbus is aangelegd in 2017. Eva van Dijk van uitbater Hoeksche Vaart zegt dat het wel de bedoeling is dat het pontje volgend jaar de vestingstad weer aandoet.