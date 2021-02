Man rijdt 64 km/u te hard over de snelweg bij Zevenbergen en kan rijbewijs inleveren

Sugar & Spice catering overleeft de crisis niet: ‘Onze droom is verwoest door corona’

16 februari ZEVENBERGEN - Sugar & Spice catering uit Zevenbergen stopt per 28 februari. ,,Onze droom is verwoest door corona”, vertellen Anouk en Jared Drake van Sugar & Spice. ,,Maar we willen er zelf niet aan onderdoor gaan. De energie is nog lang niet op, maar financieel moeten we deze keuze maken.”