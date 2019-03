Man op gestolen snorfiets knalt achterop geparkeerde vrachtwagen in Moerdijk

Stichting Wensdroom Moerdijk bestaat 10 jaar: 'We willen nog meer wensen vervullen’

9:46 ZEVENBERGEN - In de afgelopen tien jaar heeft Stichting Wensdroom Moerdijk inmiddels tachtig wensen vervuld. ,,Daar willen we heel graag nog vele wensen aan toevoegen”, meldt voorzitter en initiatiefnemer Piet Andreae. Om het 10-jarig jubileum van de stichting te vieren, is er tot eind dit jaar maandelijks een actie op Facebook waarmee leuke attenties te verdienen zijn.