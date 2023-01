Man (71) die werd mishandeld bij woninginbraak in Willemstad zwaargewond in ziekenhuis

met Video Zevenberge­na­ren nonchalant over asbest­brand: ‘Ik ga gewoon aan de gang in mijn tuin’

ZEVENBERGEN - In delen van de Zevenbergse wijk Bosselaar-Zuid ligt als gevolg van de grote brand aan de Huizersdijk nog altijd asbesthoudend materiaal. Bewoners zijn vrijdag per brief bijgepraat: ,,Ik denk: maak je in vredesnaam niet zo druk.”

7:46