Man (43) opgepakt om drie zelfgemaakte vuurwerkbommen van 10 cm doorsnee in huis in Zevenbergen, woningen ontruimd

Vier tieners gewond bij ernstig au­to-ongeluk Oudemolen, bestuurder (18) uit Willemstad had geen rijbewijs

19 december OUDEMOLEN - Aan de Stadsedijk in Oudemolen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een ernstig ongeluk plaatsgevonden. Bij dat ongeluk vielen vier jonge gewonden. Twee van hen zouden ernstig gewond zijn geraakt. De bestuurder is als verdachte aangemerkt.