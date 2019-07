Man (33) uit Moerdijk aangehouden na mogelijke diefstal uit boot

De man werd vrijdagmiddag rond half vijf op heterdaad aangehouden. Uit onderzoek bleek dat de verdachte mogelijk goederen vanaf een boot in de haven had gestolen. In het chalet waar de man verbleef zijn verschillende goederen in beslag genomen. Onderzocht wordt of deze van diefstal afkomstig zijn. De man is meegenomen naar het politiebureau en daar gehoord.