Man (31) veroorzaakt ongeluk op de A16 bij Zevenbergen en rijdt door, vier uur later aangehouden

De politie hoorde van getuigen dat de veroorzaker van het ongeluk veel te hard had gereden op de A16. Hij remde pas laat en tikte daardoor de auto voor hem aan. Die auto tolde over de weg en belandde in de vangrail. De 31-jarige verdachte reed daarna door, wat strafbaar is. Een getuige reed hem nog achterna, maar raakte hem bij Moerdijk kwijt.

De politie en brandweer kwamen op het incident bij Zevenbergen af. Het slachtoffer uit Hoogvliet is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoefde uiteindelijk niet opgenomen te worden. Ongeveer vier uur na het ongeluk vond de politie de auto waarmee het ongeluk mogelijk was veroorzaakt terug in Hendrik Ido Ambacht. De 31-jarige Rotterdammer lag erin te slapen, hij had de kentekens van zijn auto verwijderd.

De man gaf toe dat hij bij de aanrijding aanwezig was en werd naar het politiebureau gebracht voor verhoor. Zijn auto is in beslag genomen en zijn rijbewijs is ingevorderd. De politie doet verder onderzoek.

Hardrijder bij Zevenbergschen Hoek

Zondagochtend is het rijbewijs van een 38-jarige man uit Best ingevorderd. Hij scheurde met 174 kilometer per uur over de snelweg bij Zevenbergschen Hoek. De maximaal toegestane snelheid is daar maar honderd kilometer per uur.